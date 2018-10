President Trump brengt bezoek aan plek van bloedbad in Pittsburgh, maar kan niet op hartelijk welkom rekenen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag, samen met zijn echtgenote Melania, een bezoek gebracht aan Pittsburgh, waar een antisemitische schutter afgelopen weekend een bloedbad aanrichtte in een synagoge. De komst van Trump werd echter niet hartelijk onthaald. Zo’n 1.500 mensen verzamelden rond de synagoge om te protesteren tegen zijn komst.

Het ongenoegen komt niet onverwacht. Eerder had een groep joodse leiders uit Pittsburgh er Trump in een open brief van beschuldigd dat hij de beweging van ‘white supremacists’ of blanke racisten “moed heeft gegeven”. Ze lieten verstaan dat hij niet welkom is zolang hij zijn discours niet aanpast. De burgemeester van Pittsburgh had de president dan weer opgeroepen om zijn bezoek uit te stellen.

Elf doden

Bij de schietpartij in de synagoge ‘Tree of Life’ kwamen zaterdag elf personen om het leven, bijna allemaal 60-plussers. De politie kon de dader oppakken en identificeren. De man zou gehandeld hebben uit jodenhaat. Dinsdag werden drie joodse slachtoffers begraven.

Trump bezocht de synagoge maar legde geen verklaringen af. Melania legde witte rozen aan een gedenksteen voor de doden. Aan de tv-zender Fox News had de president voor zijn vertrek wel gezegd dat hij met zijn komst respect wilde tonen. Hij zou ook de gewonden een bezoek willen brengen. Het gaat onder meer om politieagenten die bij de aanslag gewond raakten.

“Vijanden van het volk”

Volgens de woordvoerster van het Witte Huis gaat de president “samen rouwen met de mensen in Pittsburgh”. Ook dochter Ivanka Trump -die zich heeft laten bekeren tot het jodendom- en haar echtgenoot Jared Kushner waren bij het bezoek aanwezig. Aan de synagoge werden ook minister van Financiën Steve Mnuchin en de Israëlische ambassadeur in de VS, Ron Dermer, gezien. In het interview met Fox News haalde Trump opnieuw uit naar de media. Diegenen die hem bekritiseren voor zijn nationalisme, noemde hij “vijanden van het volk”. “Ik ben fier op dit land, en dat noem ik nationalisme”, klonk het.

