Dode en gewonden door zelfmoordaanslag in kantoor van Russische veiligheidsdienst

Een onbekende man heeft woensdag een zelfmoordaanslag gepleegd op een regionaal kantoor van Russische veiligheidsdienst FSB in Arkhangelsk, in het noorden van het land. Volgens de autoriteiten kwam de dader daarbij om het leven en vielen er ook drie gewonden. De aanslag zou gepleegd zijn door een 17-jarige en de Russische autoriteiten beschouwen het als een terroristische daad.

De Russische antiterroristische diensten maakten bekend dat de man het gebouw inging en uit zijn zak een object haalde dat ontplofte. Nog volgens diezelfde diensten gebeurde de explosie om 8.52 uur plaatselijke tijd aan de ingang van een administratief gebouw van de FSB in Arkhangelsk. Er vielen drie gewonden, onder wie werknemers van de FSB.

De plaatselijke gouverneur, Igor Orlov, heeft laten weten dat momenteel onderzocht wordt om welk soort explosief het precies ging.

“We nemen maatregelen om in Arkhangelsk de veiligheid van de burgers en die van openbare gebouwen te verhogen”, voegde hij daar aan toe.

Explosion in Arkhangelsk: witness say "several people in blood". 1 killed, 3 wounded reported at this moment https://t.co/4OUXcR5wE3 pic.twitter.com/4Y2QzkIMwm #Russia