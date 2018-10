Lion Air ontslaat technisch directeur na fatale vliegtuigcrash

De Indonesische lagekostenluchtvaartmaatschappij Lion Air heeft zijn technisch directeur ontslagen nadat een van de vliegtuigen van het bedrijf met 189 mensen aan boord crashte. Dat heeft de baas van het bedrijf, Edward Sirait, bekendgemaakt.’

Lokale media meldden dat minister van Transport Budi Karya Sumadi de opdracht had gegeven tot het ontslag van de technisch directeur en andere medewerkers die hun toestemming gaven voor de noodlottige vlucht van maandag.

Volgens nieuwssite Detik kondigde Budi ook aan dat het ministerie de veiligheidssystemen van de lagekostenmaatschappijen in het land zou evalueren. “Lagekostenmaatschappijen zijn een noodzaak, er is niks mis met lagekostenmaatschappijen. Het gaat om hoe de veiligheid te verbeteren”, zei hij.

De Boeing 737 MAX 8, die slechts enkele maanden in dienst was, verdween maandag van de radar, een dikke tien minuten na het opstijgen vanuit hoofdstad Jakarta. Hij stortte neer in de Javazee kort nadat de piloot aan de luchtverkeersleiding toestemming had gevraagd om terug te keren. Het leger liet woensdag weten mogelijk de romp van het neergestorte toestel te hebben teruggevonden, voor de kust van Jakarta.