Hongaarse journaliste die migranten neerschopte vrijgesproken: “Klein vergrijp”

De Hongaarse journaliste Petra László werd twee jaar geleden zelf het nieuws. De cameravrouw werd op beeld vastgelegd toen ze op de grens met Servië vluchtelingenkinderen schopte. László werd veroordeeld voor de feiten, maar in hoger beroep vrijgesproken. “Te klein om te spreken van een misdrijf.”

László werkte in 2015 voor de Hongaarse televisiezender N1TV. In september van dat jaar deed ze verslag van de honderden migranten die vanuit Servië de grens met Hongarije wilde oversteken om de Europese Unie te bereiken. Op beelden die een andere journaliste maakte, is te zien dat de cameravrouw een meisje schopt en een man die een kind draagt, laat struikelen.

“Klein vergrijp”

De vrouw verloor haar baan door de beelden en werd veroordeeld voor ‘een misdrijf’. In hoger beroep heeft het Hongaarse Hooggerechtshof nu geoordeeld dat László te zwaar is gestraft. “Ze is gestraft voor een misdrijf, terwijl het gaat om een klein vergrijp”, stelde de hoge rechter. “Het schoppen van migranten is moreel verwerpelijk, maar de gevolgen van haar daad zijn te klein om te spreken van een misdrijf.”