Onderzoek geopend naar filmmaker Abdellatif Kechiche voor seksueel geweld

Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar seksueel geweld door de Frans-Tunesische regisseur Abdellatif Kechiche. Een vrouw diende een klacht in tegen hem op 6 oktober, maar zelf betwist hij de feiten.

De 57-jarige Kechiche, die in 2013 nog een Gouden Palm won voor “La vie d’Adèle”, “ontkent stellig de waarheidsgetrouwheid van deze beschuldigingen van een persoon die geen andere manier kon bedenken om bekend te worden dan zichzelf een slachtofferrol toe te eigenen”, verklaarde zijn advocaat Jérémie Assous.

De aanklaagster zou volgens BFMTV een vrouw van 29 jaar zijn, die zegt met de regisseur gedineerd te hebben in een appartement in Parijs, in de nacht van 23 op 24 juni. Ze viel in slaap na meerdere glazen alcohol te hebben gedronken, en werd vervolgens naar eigen zeggen wakker op de bank, terwijl haar broek openstond en Kechiche haar aanraakte.

“La vie d’Adèle Foto: ISOPIX