Politie houdt geseinde man met ingetrokken rijbewijs en hoeveelheid marihuana aan na korte achtervolging

Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek wilde woensdagochtend een personenwagen tegenhouden voor een controle, maar de bestuurder (27) sloeg op de vlucht. Na een korte achtervolging op de E19 kon de politie de man tegenhouden. Hij kon geen identiteitsdocumenten voorleggen, noch een rijbewijs. De man stond ook geseind in een gerechtelijk dossier en was in het bezit van marihuana.

De bestuurder merkte op de Technologielaan in Mechelen rond half twee woensdagmorgen een opgestelde politiecontrole op en sloeg op de vlucht. Hij ging op een rotonde spookrijden om vervolgens de oprit naar de E19 te nemen.

De politie zette onmiddellijk de achtervolging in, maar de man negeerde de aanmaningen om te stoppen ondanks blauwe zwaailichten en sirenes. Na een korte achtervolging gaf hij zich echter snel gewonnen.

De man van 27 kon geen identiteitsdocumenten voorleggen en was ook niet in het bezit van een rijbewijs. Dat laatste was namelijk ingetrokken tot eind december na een vorige inbreuk. Het voertuig van de man was sinds 26 april niet meer verzekerd. Bij controle van het voertuig trof de politie ook een gebruikershoeveelheid marihuana aan. Op de koop toe stond de man geseind in een gerechtelijk dossier. Hij werd overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek.