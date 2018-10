Geen enkelbreuk voor KV Mechelen-spits Togui

Geruststellend nieuws voor KV Mechelen. Spits William Togui (22) heeft tegen Tubeke al zeker geen fractuur aan de enkel opgelopen. Verder onderzoek moet later vandaag uitwijzen of het om een barstje in de enkel of zelfs alleen maar een kneuzing zou gaan.

De Ivoriaanse aanvaller moest in Tubeke al na acht minuten van het veld gedragen worden nadat hij zich bij een ongelukkige uitschuiver had geblesseerd aan de enkel. Na afloop van de wedstrijd verliet Togui, gedragen door de kine’s, het stadion en werd hij meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij de geruststelling dat zijn enkel zeker niet gebroken is.

Verder onderzoek moet vandaag uitwijzen of Togui een barstje aan de enkel heeft opgelopen of dat de schade beperkt is gebleven tot een kneuzing. Of KV nog een beroep zal kunnen doen op de spits in de strijd om de eerste periodetitel is dus nog onzeker.