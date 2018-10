In het wild ernstig bedreigd, maar uit Pairi Daiza heuglijk nieuws: orang-oetan geboren in dierenpark

Dierenpark Pairi Daiza heeft woensdag heuglijk nieuws de wereld ingestuurd. In het park werd een baby orang-oetan geboren.

“De teams van Pairi Daiza zijn ontzettend blij dat ze dit historische nieuws met u kunnen delen. Op 30 oktober zijn Sinta, een vrouwtje van 24 jaar oud, en Gempa, een mannetje van 13 jaar oud, de gelukkige ouders geworden van een prachtige baby orang-oetan”, klinkt het bij Pairi Daiza. “Zijn of haar naam, Sungai, betekent ‘rivier’ in het Indonesisch. Sungai is op natuurlijke wijze verwekt en geboren, en heeft al vele harten gestolen. Met de geboorte van Sungai is de Sumatraanse orang-oetanfamilie die in de lente van 2016 in Pairi Daiza is aangekomen weer uitgebreid.

De geboorte van Sungai is goed nieuws voor deze diersoort. De orang-oetan is geclassificeerd als een ‘ernstig (kritiek) bedreigde’ diersoort door de IUCN, de International Union for Conservation of Nature. Het aantal orang-oetans neemt langzaam maar zeker af omdat ze worden bedreigd door stropers en mensen die hun natuurlijke habitat vernietigen om er immense palmolieplantages te maken. Naar schatting zijn er in het wild nog slechts 13.800 orang-oetans over.

Zes orang-oetans

In het kader van internationale programma’s om deze buitengewone dieren te beschermen, verblijven er sinds de geboorte van Sungai zes prachtige orang-oetans in Pairi Daiza. Ze zijn alle zes oorspronkelijk afkomstig van het noorden van het Indonesische eiland Sumatra.

In 2016 mocht Pairi Daiza het eerste koppeltje orang-oetans verwelkomen. Sinta, een vrouwtje van toen 22 jaar, en Gempa, een mannetje dat 11 jaar oud was, werden door coördinatoren van de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) geselecteerd om deel te nemen aan een voortplantingsprogramma (EEP) voor deze soort. De nieuwe verblijfplaats van Sinta en Gempa is meer dan 1.100 m2 groot in het “Royaume de Ganesha”.

In 2017 hebben we een tweede groep Sumatraanse orang-oetans mogen verwelkomen in onze “Jardin des Mondes”. Het kleine gezinnetje is afkomstig uit de zoo van Heidelberg in Duitsland en bestaat uit een vader (Ujian, 22 jaar), een moeder (Sari, 13 jaar) en hun baby (Berani, geboren in maart 2016). Voor hen hebben we een geweldige locatie voorzien in de bloementempel van het “Royaume de Ganesha” (een hindoeïstische Jaïn-tempel, die volledig uit wit marmer uit Rajasthan is gebouwd).

De voortplanting bij orang-oetans

Vrouwelijke orang-oetans zorgen 7 jaar lang voor hun jongen. Vanaf hun geboorte tot ze ongeveer 2 jaar oud zijn, blijven de jongen dicht bij hun moeder. Daarna gaan ze voorzichtig de wereld rondom hen verkennen, steeds onder het waakzame oog van hun moeder. Bij orang-oetans zorgen de lange kindertijd en late geslachtsrijpheid (wanneer ze tussen 7 en 10 jaar oud zijn) ervoor dat de soort zich niet snel voortplant: een vrouwtjes orang-oetan leeft in het wild gemiddeld 30 tot 40 jaar en krijgt tijdens haar leven maar drie tot vier jongen (zelden een tweeling) na een draagtijd van 8 maanden.

Sungai is de tweede orang-oetan die in België is geboren. De eerste was een vrouwtje dat in de jaren ‘70 is geboren in de zoo van Antwerpen. Het leeftijdsverschil was geen enkel probleem, het was liefde op het eerste gezicht tussen Sinta en Gempa. Ze zijn namelijk beide naar Pairi Daiza gekomen nadat ze elkaar hadden gekozen op basis van videobeelden van elkaar. Meteen na hun aankomst in het park hebben ze een hechte band ontwikkeld. Het duurde dan ook niet lang voor ze in blijde verwachting waren.

Deze nieuwe fase in het leven van Sinta en Gempa heeft bij beiden ook een gedragswijziging teweeggebracht, wat heel normaal is. De eerder teruggetrokken Sinta is tijdens haar zwangerschap opengebloeid. En Gempa is wat dominanter geworden. Nu heeft hij de plaats die hij moet hebben in de familie en daar gaat hij zich naar gedragen.

Bezoekuren

Om het welzijn van de pasgeborene en zijn moeder te garanderen en omdat de eerste dagen na de geboorte delicaat zijn, kan de kleine Sungai nog niet worden bezocht. Zodra zijn moeder dat wil, kunnen de bezoekers van Pairi Daiza hem komen bezoeken. Het kan zijn dat hun habitat niet de hele dag door kan worden bezocht, maar alleen op specifieke momenten.