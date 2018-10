Dit restaurant maakt zaak liever niet leeg voor Kanye West

Houthalen-Helchteren -

Het nieuws dat superster Kanye West gisterenavond een basketbalmatch in Houthalen bijwoonde sloeg in als een bom. De wedstrijd werd zelfs even stilgelegd en sociale media stonden in rep en roer. Maar niet iedereen sprong in de lucht voor Yeezy zijn komst. Bij Fratelli in Houthalen zagen ze de man van Kim Kardashian liever niet komen. Dat meldt Het Belang van Limburg.