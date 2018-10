79-jarige vrouw krijgt zak met braaksel tegen haar gezicht gegooid, waarna jongens roepen “Haha, in de roos!”

Het verhaal van een 79-jarige vrouw uit het Nederlandse Den Bosch zorgt voor een schokgolf van verontwaardiging bij onze noorderburen. Cobie van den Broek was vorige zaterdag immers rustig aan het fietsen, toen ze plots een zak met braaksel tegen haar gezicht gegooid kreeg. Haar dochter klaagt nu de wansmakelijke daad aan en hoopt zo snel mogelijk getuigen te vinden.

De 79-jarige vrouw was nog maar drie kilometer van haar huis verwijderd, toen ze nabij het viaduct aan de Maaspoort in Den Bosch een groep van vijf jongens tegenkwam. De jongemannen deden alsof ze iets wilden vragen en Cobie remde dan ook wat af. Maar toen ze dat deed, kreeg ze plots een zak in haar gezicht gegooid.

De zak barstte open, zodra het haar gezicht raakte. Al snel besefte de vrouw dat de smerige substantie braaksel was. “Mijn haar, kleren en bril zaten helemaal onder. Met kots van een ander. Ik wist niet wat mij overkwam”, vertelt ze aan het Brabants Dagblad. Beschaamd reed ze zo snel mogelijk naar huis om zich te gaan wassen. En de jongens? Die riepen nog: “Haha, in de roos!”

Thuis durfde ze eerst niets te vertellen, maar na lang aandringen van haar zus vertelde ze toch over de gebeurtenissen. Bij het indienen van een telefonische klacht kreeg ze niemand aan de lijn, waarna haar dochter zich woedend tot Facebook wendde in de hoop getuigen te kunnen vinden. Haar Facebookbericht is al meer dan duizend keer gedeeld en ondertussen heeft de familie aangifte gedaan.

De daders zijn nog niet gevat.