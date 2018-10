India onthult grootste standbeeld ter wereld

In de Indische deelstaat Gujarat is woensdag het “Standbeeld van eenheid” onthuld, met zijn 182 meter het hoogste standbeeld ter wereld. Het beeld is een eerbetoon aan Sardar Vallabhbhai Patel, een held van de Indiase vrijheidsstrijd en de eerste vicepremier van het land. Hij stond bekend als de ‘IJzeren man van India’, omdat hij alle prinselijke staten ging overtuigen om tot de Indiase unie toe te treden, nadat die in 1947 onafhankelijk werd van de Britse heerschappij. Premier Narendra Modi, ook afkomstig uit Gujarat, huldigde het beeld woensdag in, op de geboortedag van Patel. De kostprijs van het bronzen monument bedroeg 29,89 miljard roepie, of ruim 356 miljoen euro. Liefst 3.400 werklui en 250 ingenieurs werkten aan de realisatie ervan, die 33 maanden in beslag nam. De plek waar het beeld staat werd tijdens de onthulling bewaakt door duizenden politiemannen. Plaatselijke stammen hebben de laatste maanden immers geprotesteerd omdat het project volgens hen de natuurlijke hulpbronnen vernietigd heeft. Voor het ‘Standbeeld van eenheid’ was de ‘Grote Boeddha van Lusha’ in China, met een lengte van 128 meter, het grootste ter wereld.