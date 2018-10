Brokstukken gecrashte Boeing 737 van Lion Air gevonden

Op de bodem van de Javazee hebben duikers brokstukken van het gecrashte passagiersvliegtuig van de Indonesische lagekostenluchtvaartmaatschappij Lion Air gevonden. Dat meldt het persagentschap AP.

De Boeing 737, die slechts enkele maanden in dienst was, verdween maandag van de radar, een dikke tien minuten na het opstijgen vanuit hoofdstad Jakarta. Hij stortte neer in de Javazee kort nadat de piloot aan de luchtverkeersleiding toestemming had gevraagd om terug te keren.

Het leger liet woensdag weten mogelijk de romp van het neergestorte toestel te hebben teruggevonden, voor de kust van Jakarta.

Foto: REUTERS

