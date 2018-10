Lionel Messi traint opnieuw, Neymar riskeert celstraf van zes jaar

Lionel Messi heeft vandaag terug meegetraind bij FC Barcelona, voor het eerst sinds hij anderhalve week geleden een breuk opliep in zijn rechterarm. Dat maakte de Catalaanse topclub bekend op Twitter. Zijn collega-superster Neymar riskeert dan weer zes jaar cel.

Op het Twitteraccount van FC Barcelona is een lachende Messi te zien op het trainingsveld. De Argentijnse superster blesseerde zich op 20 oktober in de competitiewedstrijd tegen FC Sevilla (4-2). De club communiceerde toen dat Messi drie weken buiten strijd zou zijn. De aanvoerder van Barça miste het Champions League-duel tegen Inter Milaan (2-0 zege) en de Clasico tegen Real Madrid. Barcelona rolde de Madrilenen met 5-1 op.

Neymar riskeert zes jaar cel

De Spaanse magistraat aangeduid in de zaak over vermoedelijke fraude en corruptie bij de transfer van Neymar in 2013 van Santos naar Barcelona is van oordeel dat de Braziliaanse stervoetballer in aanmerking komt voor een gevangenisstraf van vier tot zes jaar. Bijgevolg verhuist de zaak van de centrale kamer naar de strafkamer van de rechtbank in Madrid. De centrale kamer is enkel bevoegd voor vorderingen tot vijf jaar gevangenisstraf, in de strafkamer zullen drie rechters zich over de zaak buigen.

De Braziliaanse investeringsgroep DIS, die 40 procent van de sportrechten van Neymar bezat, spande een zaak aan naar aanleiding van Neymars transfer van Santos naar Barcelona. DIS zou 40 procent van de ‘officiële’ transfersom, namelijk 17,1 miljoen euro, gekregen hebben. Maar volgens het Spaanse gerecht bedroeg de werkelijke transfersom minstens 83,3 miljoen euro. DIS zou zo naast enkele miljoenen gegrepen hebben.

Het Spaanse Openbaar Ministerie vorderde eerder al een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 10 miljoen euro tegen Neymar, die intussen voor Paris Saint-Germain speelt. Behalve Neymar moeten ook zijn ouders, beide betrokken clubs en Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu en diens voorganger Sandro Rosell voor de rechtbank verschijnen wegens vermoedelijke corruptie bij de transfer. Een datum voor het proces werd nog niet bekendgemaakt. (belga)