Kevin De Bruyne voor de tweede keer papa: na Mason Milian is er nu Rome

Heuglijk nieuws ten huize Kevin De Bruyne. De 27-jarige Rode Duivel zag zijn echtgenote Michèle Lacroix bevallen van een tweede zoontje, Rome.

Our newest member of the family is here. We already love you so much, little Rome!

Met deze woorden maakte de middenvelder van Manchester City en de Rode Duivels en zijn echtgenote Michele de geboorte van hun tweede kindje wereldkundig op instagram. Het tweede zoontje luistert naar de naam Rome.

De Bruyne en zijn echtgenote hebben al een zoontje, Mason Milian. Hij is intussen meer dan twee jaar oud en heeft er dus sinds vandaag een broertje bij.

Ook sportief gaat het De Bruyne opnieuw voor de wind. Hij was enige tijd geblesseerd out met een knieblessure maar is intussen opnieuw wedstrijdfit en klaar voor een basisplaats.