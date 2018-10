Al 1.500 valiezen van passagiers die enkel met handbagage vertrokken nagestuurd, nog 600 koffer wachten in Zaventem op eigenaar

De staking van Aviapartner is afgelopen maar het zal nog wel een paar dagen duren voor de hinder voorbij is. Tientallen vluchten vertrokken in de afgelopen dagen zonder ruimbagage. Passagiers konden dus enkel handbagage meenemen. Intussen zijn zo’n 1.500 valiezen nagestuurd. Honderden koffers staan nog in Zaventem.