KV Mechelen neemt afscheid van ex-sportief directeur Rik Vande Velde

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu ook officieel. Rik Vande Velde (55) en KV Mechelen zijn vandaag tot een akkoord gekomen om de samenwerking stop te zetten. Als reden voor het afscheid wordt ‘een verschil in sportieve visie’ aangehaald.

De voormalige hoofdscout van Anderlecht werd in mei 2016 aangesteld als opvolger van Olivier Renard als sportief directeur bij KV Mechelen. Een job die hij in nauwe samenwerking met clubmonument Fi Vanhoof uitvoerde. Na de intrede van de nieuwe bestuurders eind vorig jaar werd Vande Velde de facto overvleugeld door aandeelhouder Stefaan Vanroy als verantwoordelijke voor het sportieve. Vande Velde behoorde dit seizoen wel nog tot de sportieve cel van de club maar was geen sportief directeur meer.

De West-Vlaming kan nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Bij KV Mechelen hebben Dennis Henderickx en ex-speler Tom Caluwé de sportieve touwtjes in handen zolang sportief verantwoordelijke Stefaan Vanroy niet is vrijgesproken in het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal.