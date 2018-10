Gewezen onderzoeksrechter over Bende-onderzoek: "Diegenen die hun werk deden, worden nu met vinger gewezen"

Gewezen onderzoeksrechter Freddy Troch, destijds hoofd van de Dendermondse onderzoekscel, voelt zich aangevallen door de uitspraken dat het onderzoek naar de Bende destijds is gemanipuleerd. "De spullen die wij toen in het water hebben gevonden, zijn wel degelijk belangrijk voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel", zegt Troch in een gesprek met TV Oost Nieuws. Ook een nieuwe getuige die in het opsporingsprogramma wordt opgevoerd, trekt Troch in twijfel. Tot op vandaag wordt het onderzoek gemanipuleerd, maar wij hebben ons niet laten vangen, zegt hij.