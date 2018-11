Aviapartner tevreden over akkoord maar roept overheid ook op om na te denken over minimale dienstverlening

Aviapartner is tevreden dat deze morgen een evenwichtig akkoord is bereikt met de vakbonden en dat er zo een einde komt aan de zes dagen durende staking. Stephan Denner, CEO Aviapartner België en Frankrijk, stelt “dat het akkoord aantoont dat er, ondanks de zware onderhandelingen, wederzijds respect is tussen het management en de vakbonden”.

De directie van Aviapartner betreurt echter de hinder die 100.000 passagiers hebben ondervonden door de staking en de negatieve impact op het imago van de gehele luchthavengemeenschap van Zaventem. In de komende dagen is het dan ook een prioriteit de achtergelaten bagage te verwerken zodat getroffen passagiers deze zo snel mogelijk kunnen recupereren.

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden roept Laurent Levaux, voorzitter Aviapartner Group, de Belgische beleidsmakers op “na te denken en te bestuderen of de minimumdienstverlening in de luchtvaartsector kan worden uitgebreid en dus niet beperkt blijft tot de luchtverkeersleiding (Belgocontrol). In Spanje voorziet de wet een minimumdienstverlening in belangrijke sectoren zoals transport, gezondheidszorg en energie – en watervoorziening.”