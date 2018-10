Mysterie in New York: twee zussen vastgebonden in Hudson gevonden

De politie van New York onderzoekt de dood van twee zussen uit Saudi-Arabië. Vorige week spoelden hun lichamen - samengebonden met tape - aan op de oever van de Hudson-rivier in New York City.

De 16-jarige Tala Farea en haar 22-jarige zus Rotana Farea waren al sinds augustus vermist. Op 24 oktober zijn hun lichamen ontdekt op zo’n 360 km van Fairfax, de stad in Virginia waar ze woonden.

Hun lichamen waren met tape aan elkaar gebonden, maar ze vertoonden volgens de politie geen duidelijke verwondingen. Beiden waren volledig aangekleed. Ze lagen wellicht nog niet lang in het water.

Tala en Rotana ruilden Saudi-Arabië voor de VS in 2015. Volgens de politie waren de zussen eerder al eens van huis weggelopen.

Hun dood is een mysterie voor de politie. Mogelijk hadden de zussen een zelfmoordpact gesloten en zijn ze samen in de rivier gesprongen. Maar de speurders sluiten ook moord niet uit.

Hun moeder had een dag voor de ontdekking aan speurders verteld dat een medewerker van de Saudische ambassade haar had gecontacteerd met de boodschap dat haar familie de VS moest verlaten omdat haar dochters politiek asiel hadden aangevraagd. Dat zegt de politie van New York.

Het Saudische consulaat in New York stelt dat het een advocaat heeft aangesteld om de zaak op te volgen.