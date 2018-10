Zette zelfmoordspel op WhatsApp 13-jarige aan om uit het leven te stappen?

Het gerecht onderzoekt de zelfmoordpoging van een 13-jarige jongen uit Bertrix, in de provincie Luxemburg. Mogelijk probeerde hij uit het leven te stappen door het morbide zelfmoordspel ‘Momo Challenge’. De tiener ligt in een coma.

De 13-jarige tiener werd vorige week gevonden op zijn kamer in Bertrix (provincie Luxemburg). Hij had geprobeerd om uit het leven te stappen via verhanging. Niemand begreep waarom de vrolijke tiener zonder problemen wilde sterven.

Het antwoord vonden zijn ouders mogelijk op zijn tablet: ‘Momo Challenge’, het morbide zelfmoordspel dat wereldwijd al aan tientallen jongeren het leven heeft gekost.

Het slachtoffers ligt nog in een coma en kon nog niet worden verhoord. Maar speurders onderzoeken of het spel de aanleiding was voor zijn wanhoopsdaad.

Aangezien er sprake is van een wanhoopsdaad, communiceert het parket sowieso niet. En zeker niet wanneer het ook nog eens om een minderjarige gaat.

LEES OOK. 12-jarige en 16-jarige dood aangetroffen na afloop van ijzingwekkende challenge op WhatsApp: “Momo komt je halen”

‘Momo Challenge’ is genoemd naar een ‘vogelvrouw’ en is gemaakt door een Japanse kunstenaar Midori Hayashi, die een naakte vogel het hoofd van een angstaanjagende vrouw gaf. Hijzelf had nooit kunnen denken dat een foto van haar ooit zou gebruikt worden om jongeren aan te zetten tot zelfmoord. Hayashi heeft dan ook niets te maken met de WhatsApp-uitdagingen.

Sommige jongeren worden uitgedaagd om via WhatsApp een nummer toe te voegen aan hun contactlijsten: het nummer van Momo. De persoon achter het nummer stuurt bizarre antwoorden en afbeeldingen, vooral rond 3 uur ’s nachts. “Ik weet alles over jou”, schrijft ze naar iedereen die haar volgt. “Als je mijn instructies niet opvolgt, laat ik mijn vloek over je los en zal ik je van deze planeet doen verdwijnen.”

Wie achter de uitdagingen zit - oplichters, stoere tieners of flauwe grappenmakers - is niet geweten. Maar autoriteiten waarschuwen voor het “virus”, zoals ze de challenge noemen die te vergelijken is met ‘Blue Whale Challenge’. Daarin worden jongeren aangespoord om vijftig dagen lang uitdagingen uit te voeren. Dat gaat van onschuldige zaken zoals het bekijken van een horrorfilm en een dag niet praten tot extreme vormen van zelfverminking. Bij elke stap moeten de jongeren een foto plaatsen op sociale media. Helemaal op het einde, bij de allerlaatste opdracht, worden ze aangespoord om het spel te “winnen” door zelfmoord te plegen.

Vierde drama voor de school

Voor de school van de 13-jarige jongen, het instituut Notre-Dame in Bertrix, is dit het zoveelste drama in twee jaar tijd. In April 2017 pleegde ook al een 13-jarig meisje van dezelfde school zelfmoord. Enkele maanden eerder verongelukte een leerkracht op weg naar school en stierf een andere leerling toen hij te voet werd aangereden. Een oud-leraar stierf in oktober 2016 toen hij op safari in Kenia werd verpletterd door een olifant.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be