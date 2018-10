Is dit de vrouw die ons voetbal kan redden?

“Studies wijzen uit dat een mannenwereld in crisis sneller vrouwen aanvaardt,” lacht Mieke De Clercq (57). Zij is al 20 jaar lang bestuurslid bij Zulte Waregem en sinds 18 oktober – middenin de grootste crisis ooit in het Belgische voetbal – ook de eerste vrouwelijke bestuurder van de Belgische voetbalbond, waar haar verleden als fraudejager weleens van pas zou kunnen komen. De twee voetballevens van de ‘First Lady van het Belgische voetbal’.