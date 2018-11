Opgepast voor dronken chauffeurs en gevaarlijke rijomstandigheden

De donkere maanden van het jaar zijn ook de gevaarlijkste op de weg: in oktober en november gebeurde in 2017 een vijfde van alle dodelijke ongevallen. Bovendien blijken er met name op Allerheiligen en Wapenstilstand ook meer brokkenpiloten te diep in het glas gekeken te hebben.

Jarenlang was Wapenstilstand zelfs de meest dodelijke feestdag van het jaar op de weg. Maar daar is sinds kort verandering in gekomen, zo blijkt uit de meest recente studie van verkeersinstituut Vias. Op 11 november gebeuren er nu minder ongevallen dan op feestdagen in het voorjaar zoals Hemelvaart of Pasen. Maar de ongevallen op feestdagen zijn wel opvallend vaak alcoholgerelateerd. Chauffeurs die betrokken zijn bij letselongevallen zitten met andere woorden vaker dronken achter het stuur.

Zo was op Allerheiligen vorig jaar één op de vijf onder invloed van alcohol. Op Wapenstilstand was dat zelfs 27 procent. “Terwijl op een gemiddelde dag in het jaar 11 procent van de ongevallen alcoholgerelateerd”, zegt Stef Willems van Vias.

De meeste letselongevallen waarbij alcohol in het spel is, vinden echter plaats met Pinksteren. Daarin zouden volgens de politie vooral de vele communiefeesten een rol spelen. En ook op Nieuwjaar blijkt één op de vier chauffeurs die betrokken raken bij een letselongeval te veel gedronken hebben.

Meer doden in oktober

Oktober en november zijn veruit de dodelijkste maanden van het jaar op de weg. “In oktober en november 2017 vielen er 124 doden en 8.873 gewonden op onze wegen. Die twee maanden waren verantwoordelijk voor een vijfde van het aantal dodelijke slachtoffers 2017 en 18 procent van het totaal aantal gewonden (48.451 in 2017, nvdr.)”, weet Vias.

Volgens Touring en VAB is dat grotere aantal ongevallen tijdens de herfstmaanden te wijten aan de specifieke weersomstandigheden: er vinden meer slippartijen plaats omdat het wegdek er over het algemeen plots gladder bijligt, door overvloedige regen, vallende bladeren of zelfs de modder die landbouwvoertuigen achterlaten. Daarnaast speelt ook de laaghangende zon tijdens ochtend- en avondspits veel chauffeurs parten.

Uit de cijfers van Vias blijkt dat in de periode 2015-2017 11 verkeersdoden vielen op Allerheiligen. Er vielen ook 52 zwaargewonden. Op Wapenstilstand stierven 8 slachtoffers ter plaatse of stierven ze binnen de dertig dagen na het ongeval in het ziekenhuis. Jarenlang waren het de gevaarlijkste feestdagen van het jaar, maar in de periode 2015-2017 bleek het Feest van de Arbeid op 1 mei het dodelijkst. Al is het volgens Vias gevaarlijk om al die absolute cijfers te vergelijken, want als de feestdag in een weekend valt, wordt het hele weekend meegeteld.