Op de verboden foto’s van pater Gustaaf kan je de angst en gruwel haast ruiken

Hij wilde als missionaris naar Congo trekken om daar de mensen te bekeren, maar Gustaaf Drossens belandde in de plaats middenin de oorlog aan het IJzerfront. Daar gebruikte de pater-brancardier zijn fotografische oog om de allesvernietigende oorlog in beeld te brengen. Honderd jaar later kunnen we dankzij zijn beelden, die nu driedimensionaal zijn gemaakt, de angst in de loopgraven bijna ruiken.