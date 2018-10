Ryanair en Wizz Air mogen trolleys niet langer aanrekenen in Italië

In Italië heeft de mededingingsautoriteit AGCM beslist om de nieuwe regels rond handbagage van Ryanair en Wizz Air te schorsen. Dat meldt ze woensdag op haar website. AGCM vindt het een “contractuele verplichting” dat handbagage in de standaard ticketprijs is vervat.

Beide lagekostenluchtvaartmaatschappijen voeren vanaf 1 november nieuwe regels door waardoor passagiers als gratis handbagage slechts één kleine tas mogen meenemen die onder de stoel moet passen. Voor grotere stukken, zoals rolkoffers, moet dan worden bijbetaald.

“Het vragen van een toeslag voor een essentieel element” van de luchtvaart “misleidt consumenten in verband met de eigenlijke prijs van het ticket en bemoeilijkt het vergelijken met prijzen van andere maatschappijen”, stelt AGCM.

De waakhond verplicht het Ierse Ryanair en Hongaarse Wizz Air nu om tijdelijk “de volledige capaciteit die voor het transport van handbagage in het vliegtuig is gecreëerd - zowel in de cabine als in het ruim - gratis ter beschikking te stellen voor consumenten”. “De twee luchtvaartmaatschappijen moeten AGCM op de hoogte brengen van de maatregelen die ze hebben genomen om zich binnen vijf dagen te schikken naar de beslissing” van de mededingingsautoriteit, klinkt het tot slot.