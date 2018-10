Lokeren verrast met statement: “Voorzitter Lambrecht wil club dit seizoen nog verkopen”

Eersteklasser Lokeren heeft woensdagavond een verrassend statement verspreid. Daarin staat te lezen dat voorzitter Roger Lambrecht (87) de club nog tijdens het lopende seizoen wil verkopen. “Er wordt gezocht naar een overnemer die de club een warm hart toedraagt en over voldoende financiële armslag beschikt”, stellen de Oost-Vlamingen.

De 87-jarige Lambrecht is al langer op zoek naar opvolging als sterke man van de club. Afgelopen weekend namen de fans de bandenmagnaat nog zwaar op de korrel in het 0-0-gelijkspel tegen KV Oostende. Achteraf zette Lambrecht trainer Peter Maes op straat, maar voor de fans was het duidelijk: de voorzitter had de boter gegeten. Zij eisten uitleg en een supportersdelegatie had een gesprek met interim-trainer Arnar Vidarsson over de toekomst van de club.

Daarom komt de club nu met een statement. “Onze voorzitter, Dhr. Lambrecht, zet zich ondertussen al meer dan 25 jaar met hart en ziel in voor deze mooie club”, klinkt het. “Hij beseft echter ook dat zijn leeftijd hem ertoe noopt om op relatief korte termijn niet alleen afscheid te nemen van het dagdagelijkse bestuur van de club maar ook als aandeelhouder de fakkel over te dragen.”

En dat moet dit seizoen nog gebeuren. “Het belang van de club primeert hierbij. Er wordt gezocht naar een overnemer die de club een warm hart toedraagt maar bovenal over voldoende financiële armslag beschikt om de club opnieuw te laten aanknopen met de sportieve successen uit het verleden.” Intussen werd al een externe adviseur aangesteld om de club professioneel bij te staan in de zoektocht naar een koper.