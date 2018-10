Vegetarisch restaurant aangeklaagd voor stukjes vlees, maar dan ontdekken onderzoekers bizarre waarheid

Een vegetarisch restaurant in de Thaise hoofdstad van Bangkok veroorzaakt ophef, nadat er vlees werd aangetroffen in hun noodles. Klanten gingen klagen bij de lokale autoriteiten, maar hun onderzoek had bizarre resultaten. Volgens hen was ging het niet om varken, rund of kip, maar om menselijk vlees. Dat schrijven Thaise en Britse media.

Het restaurant in Lat Krabang, een buitenwijk van Bangkok, heeft zijn goede reputatie in één klap verloren. Autoriteiten vonden een keuken vol bloedspetters, waarvan lokale media foto’s hebben gepubliceerd. Op de grond lagen stukken vlees. De onderzoekers waren geschrokken van de extreme stank - en het ergste zou nog komen.

In een ondergrondse tank werd het lichaam van een 61-jarige man gevonden.Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Prasit Inpathom, een ’vaste klant’ van het restaurant. Volgens een andere klant zou hij in conflict zijn geraakt met de eigenaar. De ruzie escaleerde en de man kreeg onder meer zes messteken in zijn maag, bleek uit de autopsie later.

Volgens de politie probeerde de eigenaar van de eettent het lichaam te verdoezelen door bepaalde delen in de tank te gooien en anderen te serveren aan klanten. Of er daadwerkelijk klanten het menselijke vlees hebben gegeten, is niet bekend.