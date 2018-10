Synagogeschutter aangeklaagd voor onder meer haatmisdrijven

De man die beschuldigd wordt van de schietpartij in een synagoge in Pittsburg waarbij zaterdag 11 doden vielen, is aangeklaagd voor 44 misdrijven, waarvan sommige met de doodstraf kunnen worden bestraft. De 46-jarige Robert Bowers werd woensdag door een federale kamer van inbeschuldingstelling onder meer aangeklaagd voor haatmisdrijven die leidden tot de dood. Vorige zaterdag viel een schutter binnen in de Tree of Life-synagoog tijdens de sabbat.