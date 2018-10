Turkije bestookt Koerdische stellingen in Syrië, SDF schort strijd tegen ISIS op

Het Turkse leger heeft voor de tweede keer in een week stellingen van de Koerdische militie YPG in het gebied rond Kobane in het noorden van Syrië bestookt. Dat meldde het Turkse staatspersbureau Anadolu woensdag. Vier YPG-strijders werden gedood en zes anderen verwond. De Volksbeschermingseenheden bevestigden de artilleriebeschieting uit Turkije, maar lieten zich niet uit over het aantal slachtoffers.

Zondag al had het Turkse leger YPG-stellingen in de regio met granaten bestookt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigde dinsdag met een nieuw offensief op het door YPG gecontroleere gebied ten oosten van de rivier de Eufraat.

De YPG is het Syrisch filiaal van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Turkije beschouwt ze beide als terroristische organisaties. In de EU en de VS staat enkel de PKK op de terreurlijst. De YPG daarentegen is een belangrijke bondgenoot van de VS in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De door Koerden aangevoerde Syrische Democratischen Strijdkrachten (SDF) kondigden aan hun strijd tegen de ISIS op te schorten en eist van de VS een harde stellingname tegen Turkije. De voortzetting van de Turkse aanvallen zal er enkel toe leiden dat IS gedurende geruime tijd niet meer kan bestreden worden. Dat deelde de SDF woensdag mee in een standpunt.

De Turkse strijdkrachten zetten ook hun strijd tegen PKK-stellingen in het zuidoosten van Turkije voort. De luchtmacht heeft in de grensprovincie Sirnak onder andere munitiedepots gebombardeerd, deelde het leger woensdag mee. Daarbij werden naar verluidt ook PKK-strijders gedood.

Het gewelddadige conflict tussen de PKK en de Turkse regering duurt al meer dan 30 jaar. Sinds het einde van de eenzijdig door Ankara opgezegde wapenstilstand in juli 2015 heeft de Turkse regering de wapens tegen de PKK weer opgenomen. De organisatie pleegt van haar kant dan weer aanslagen, vooral tegen veiligheidstroepen.

In een reactie zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken “erg bezorgd” te zijn over “eenzijdige militaire aanvallen in het noordoosten van Syrië, waar ze ook van komen, zeker aangezien Amerikaanse troepen ter plaatse kunnen zijn”.