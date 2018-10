Bart De Wever (N-VA): "De gemeentes staan er slecht voor. Een volgende fusiegolf is onvermijdelijk"

Hasselt - Willen de gemeentes efficiënter kunnen besturen, dan dringen nieuwe fusies zich op. Dag zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever aan TV Limburg. "De gemeenten staan er slecht voor, het bestuur wordt steeds complexer. De bestuurskracht die ze kunnen opbrengen in landelijke gemeenten staan niet meer in verhouding. Iedereen weet dat het moet, maar niemand hoort het graag. Men is nogal gehecht aan die gemeente en kleine sjerp. Maar dat zouden we eigenlijk moeten overstijgen."

Nog volgens De Wever zijn de provincies overigens vanzelf overbodig bij een nieuwe fusiegolf.