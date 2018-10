Interimcoach Solari debuteert bij Real Madrid met ruime zege tegen derdeklasser

Real Madrid heeft woensdagavond de debuutwedstrijd van kersvers trainer Santiago Solari gevierd met een ruime zege in de zestiende finales van de Copa del Rey. De Koninklijke versloeg de derdeklasser Melilla met 0-4.

De doelpunten kwamen op naam van Karim Benzema, Marco Asensio, Alvaro Odriozola en Cristo. Thibaut Courtois moest zijn plaats in het Madrileense doel afstaan aan Keylor Navas.

De Argentijn Solari stond voor zijn vuurdoop als trainer van Real Madrid, na het ontslag van Julen Lopetegui afgelopen maandag. Eerder was hij trainer van het B-elftal. Solari is in principe ad interim aan de slag.