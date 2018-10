Voorzitter Aviapartner: “Wilde stakingen moeten wettelijk verboden worden”

Laurent Levaux, de voorzitter van Aviapartner, vindt dat wilde stakingen op de luchthaven verboden moeten worden. Dat zegt hij in “Terzake”. Mits een stakingsaanzegging was de staking bij de bagageafhandelaar te vermijden, stelt Levaux.

‘Er moet een politieke oplossing gevonden worden om wilde stakingen die de luchthaven verlammen te verbieden’, zei Levaux. ‘Een wilde staking veroorzaakt indirecte schade aan de passagiers, mensen die niets met het conflict te maken hebben.’

Het arbeidsconflict had ook vermeden kunnen worden, zegt hij. ‘Indien we twee of drie dagen vooraf een stakingsaanzegging hadden gekregen, zoals wettelijk bepaald, had het nooit zover hoeven te komen. We zouden dan aan tafel gezeten hebben met de vakbonden en een dergelijke schade voor de luchthaven en de passagiers vermeden hebben.’

Wel noemde Levaux het met de vakbonden bereikte akkoord ‘evenwichtig’. ‘We hebben onze goede wil getoond, omdat we begrijpen dat die de levenskwaliteit van het personeel verbeteren. Een aantal andere eisen zijn ingewilligd omdat wij een einde aan de staking wilden maken’, stelt Levaux.

Situatie normaliseert donderdag

De beheerder van Brussels Airport zegt intussen tevreden te zijn met het akkoord tussen de vakbonden en de bedrijfsleiding van Aviapartner, maar betreurt de zware impact van de staking op de passagiers en luchtvaartmaatschappijen tijdens de herfstvakantie. Door de staking werden uiteindelijk 960 vluchten geannuleerd, met gevolgen voor bijna 115.000 reizigers, aldus Brussels Airport in een persbericht.

‘De luchthaven bereidt zich actief voor op een snelle hervatting van de vluchten die door Aviapartner afgehandeld worden’, zegt Brussels Airport. ‘Aviapartner herstart woensdag geleidelijk aan zijn activiteiten. Donderdag wordt een terugkeer naar de normale operaties verwacht.’

De luchthavenbeheerder raadt passagiers aan om de website van Brussels Airport te controleren voor de laatste vluchtinformatie, of om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij indien Aviapartner instaat voor de afhandeling.

Passagiers met verloren bagage krijgen de raad om niet uit zichzelf naar de luchthaven te gaan. ‘Wacht om naar de luchthaven te komen totdat u persoonlijk gecontacteerd wordt’, waarschuwt de luchthavenbeheerder woensdagnamiddag nog.