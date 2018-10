Antwerp-coach Bölöni na topper tegen Genk: “Ik wil samen met de VAR, de ref en een pintje die fases opnieuw zien”

Ook Antwerp-coach Bölöni zag woensdagavond een match met twee helften: één waarin Antwerp afstand nam van de leider in eerste klasse en één waarin zijn team verzoop. Achteraf kwam de Roemeense trainer van The Great Old met een plan. “Ik wil die strafschoppen nog eens thuis bekijken met een Jupiler. En als het kon zelfs met de scheidsrechter en de VAR mee in de zetel.”

“We wisten op voorhand dat het een zware match ging worden”, vertelde Bölöni over de 2-4 tegen Racing Genk. “Maar dan komen we met veel enthousiasme en wilskracht verdiend 2-0 voor. Maar dan is het rust en weet je dat het nog moeilijk kan worden. Want we kenden de sterkte van de tegenstander. En dat blijkt dan. Ze hebben ons KO geslagen met die twee strafschoppen. We hebben op dat moment als ploeg een dreun gekregen en daar zijn we niet meer van bekomen. Zo simpel is het.”

Over de tweede helft kon Bölöni weinig positiefs vertellen. “Wat er na rust gebeurde? Dat is duidelijk, we hebben die 2-0 niet kunnen vasthouden. Onterechte beslissingen van de scheidsrechter? Ik wil die strafschoppen en die hoekschop in elk geval nog eens rustig thuis bekijken, met een Jupiler in de hand . En als het kon zelfs met de scheidsrechter en de VAR mee in de zetel. Want de VAR komt wel tussen bij die eerste strafschop, maar niet bij de tweede en ook niet die hoekschop. Ik kan dat niet verklaren. Maar bon, het zal niets meer aan de uitslag veranderen. Nu, we moeten ook niet flauw doen. Genk is een zeer goed team, de beste ploeg van België. En ze hebben ons dat duidelijk gemaakt. Ik moet hen dus feliciteren en hen nog veel geluk wensen in de toekomst, ook Europees. En wij moeten hier opnieuw lessen uit trekken en verderwerken.”

