Wilt u schatrijk worden? Vind een manier om Genk te verslaan

Een Turkse hel, een confrontatie met de oude leermeester en nu ook een beenharde tegenstander die gespecialiseerd is in mandekking: niets heeft KRC Genk kunnen tegenhouden. Op Standard pakte het wel maar een punt, maar drie keer toverde het een prestatie op de mat die telkens de drie punten waard was. Tot dusver heeft niemand het wapen om de Limburgers te verslaan al gevonden. Als het al bestaat.