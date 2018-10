Westerlo wint op een diefje in Roeselare en klimt naar derde plek in Proximus League

Roeselare - KVC Westerlo heeft woensdagavond de inhaalwedstrijd van de tiende speeldag op het veld van Roeselare gewonnen met 0-1. Door het late doelpunt van Lukas Van Eenoo wippen de Kemphanen over Beerschot Wilrijk en Lommel naar de derde plek.

Roeselare mocht nochtans het meeste aanspraak maken op de overwinning, maar doelman Van Langendonck hield Westerlo in de wedstrijd. Samyn kopte tien minuten voor tijd op de dwarsligger. Voor die gemiste kansen kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Van Eenoo profiteerde van matig verdedigen om de 0-1 binnen te tikken.

In principe zouden ook OH Leuven en Lommel woensdagavond de degens kruisen, maar dat duel in het King Power at Den Dreef Stadion werd uitgesteld naar dinsdag 4 december. OHL had daarom gevraagd na het overlijden van zijn Thaise voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die zaterdag het leven liet in een helikoptercrash.

Dinsdag al hield Union de punten thuis tegen Beerschot Wilrijk (2-0). KV Mechelen ging in Tubeke met volle buit aan de haal (0-3). Met nog twee speeldagen te gaan voert Malinwa (24 ptn) de stand aan, voor Union (23). Daarna volgen Westerlo (19 ptn), Lommel en Beerschot Wilrijk (beide 18), Roeselare (13), OH Leuven (9) en Tubeke (6). Mogelijk wordt de strijd om de eerste periodetitel pas op de slotspeeldag beslecht. Dan neemt KV Mechelen het in eigen huis op tegen Union.