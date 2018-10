Thorgan Hazard krijgt met Mönchengladbach zware 0-5 om de oren in Duitse beker

Brussel - Borussia Mönchengladbach is er woensdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de DFB Pokal. Met Thorgan Hazard tussen de lijnen leed Gladbach een pijnlijke 0-5 thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen.

Het werd een heel pijnlijke voetbalavond in het Borussia-Park. In de competitie gaat het de Borussen, derde in de Bundesliga, voor de wind. Leverkusen presteert met een voorlopige twaalfde plek onder de verwachtingen. Op het veld werden de waardeverhoudingen nog wel gerespecteerd, maar Leverkusen toonde zich ontzettend efficiënt. Brandt (5.), Jedvaj (45.+1), Bellarabi (67. en 74.) en Volland (80.) bezorgden Hazard en co. het schaamrood op de wangen. De Rode Duivel maakte de partij helemaal vol.

Ook voor Leya Iseka eindigt het bekerverhaal in de zestiende finales. De spits mocht bij Toulouse invallen in de 56e minuut, maar verloor alsnog van tweedeklasser Lorient. Bila (74.) scoorde het enige doelpunt.

Stéphane Omeonga moest met Genoa op bezoek bij AC Milan om een inhaalwedstrijd van de openingsspeeldag af te werken. De Rossoneri trokken met 2-1 aan het langste eind en klimt zo naar de vierde plaats. Omeonga speelde het slotkwartier bij Genoa, dat de elfde plek bezet in de stand.

In de Schotse Premiership haalde Celtic Glasgow op speeldag elf fors uit op het veld van Dundee. De Bhoys speelden de rode lantaarn met 0-5 van de mat. Dedryck Boyata startte in de basis en werd na 70 minuten gewisseld. Celtic is tweede met een achterstand van 4 punten op Hearts.