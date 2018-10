Fins stel verkocht honderden valse schilderijen voor 13 miljoen euro

In Finland is een koppel veroordeeld voor het verkopen van meer dan 200 vervalste kunstwerken in een periode van vijf jaar. Ze streken daarmee 13 miljoen euro op, die ze van de rechtbank nu ook moeten terugbetalen.

De 46-jarige Kati Marjatta Karkkiainen en de 75-jarige Reijo Pollari waren de hoofdbeklaagden in de zaak. Ze runden een kunstgallerij in de hoofdstad Helsinki, maar lieten vervalsingen maken met de handtekeningen van bekende schilders - zoals Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet en Wassily Kandinsky - die ze aan hoge prijzen verkochten. Het koppel slaagde er onder meer in om vals kunstwerk toegeschreven aan de Franse schilder Fernand Léger, te verhandelen voor 2,2 miljoen euro.

De rechtbank in Helsinki achtte het stel woensdag schuldig voor 30 aanklachten van ernstige fraude. Karkkiainen kreeg een gevangenisstraf van vier jaar, Pollari moet vijf jaar de cel in. Acht andere beklaagden liepen celstraffen tot drie jaar op.