Trump bereid “tot 15.000 soldaten” in te zetten aan grens met Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag verzekerd dat hij bereid is om tot 15.000 soldaten in te zetten aan de grens met Mexico. Zo wil hij verhinderen dat de groep migranten die vanuit Midden-Amerika onderweg is naar de VS de grens zou oversteken.

“Voor wat betreft de migrantenkaravaan, is ons leger er klaar voor. Wij hebben al ongeveer 5.000 soldaten en kunnen tot 10.000 of 15.000 gaan”, aldus de Amerikaanse president. Met de tussentijdse parlementsverkiezingen van volgende week in aantocht, drijft Trump de forse verklaringen op.

Ter vergelijking: de VS hebben op dit moment ongeveer 15.000 soldaten in Afghanistan.

Vanuit Centraal-Amerika zijn naar schatting zo’n 6.000 mensen onderweg naar de VS. De meesten bevinden zich nu in Mexico en het zou nog weken kunnen duren voor ze de Amerikaanse grens bereiken. Ze verplaatsen zich te voet. De migranten, meestal op de vlucht voor de armoede en het bendegeweld in Honduras, zijn van plan om asiel aan te vragen.

“Immigratie is een erg belangrijk en gevaarlijk onderwerp”, verklaarde Trump net voor zijn vertrek naar Florida, waar hij campagne gaat voeren.