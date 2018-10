Peruaanse oppositieleidster Keiko Fujimori 36 maanden in voorlopige hechtenis

De Peruaanse oppositieleidster Keiko Fujimori moet 36 maanden naar de cel, terwijl een aanklacht voor witwassen verder wordt onderzocht. Dat besliste een rechter woensdag.

Keiko Fujimori, de 43-jarige dochter van oud-president Alberto Fujimori, werd midden vorige maand aangehouden op verdenking van witwaspraktijken in het kader van de kiescampagne van 2011. Volgens de openbaar aanklager had haar partij Fuerza Popular de presidentscampagne gefinancierd met witgewassen geld van het Braziliaanse miljardenbedrijf Odebrecht, de spil in een groot corruptieschandaal in Latijns-Amerika. Het rechts-populistische Fuerza Popular is de grootste partij in het Peruaanse parlement.

De oppositieleidster zat eerder al enkele dagen in voorarrest. De rechtbank legde haar woensdag drie jaar cel op, in afwachting van het verdere onderzoek. Volgens rechter Richard Concepción Carhuancho zijn er al voldoende elementen die wijzen op haar vermoedelijke rol aan het hoofd van een crimineel netwerk. Hij vreest dat ze het Peru zou proberen ontvluchten. ‘Het enige middel is dan ook een preventieve gevangenisstraf’, aldus de rechter.

Keiko Fujimori verloor in 2011 en 2016 de presidentsverkiezingen van respectievelijk Ollanta Humala en Pedro Pablo Kuczynski. Ze riskeert bij een effectieve veroordeling tussen 10 en 13 jaar cel.

De vader van Keiko, de hoogbejaarde Alberto Fujimori, was president van 1990 tot 2000 en is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor schending van de mensenrechten in Peru. Hij had eerder gratie gekregen van de opgestapte president Pedro Pablo Kuczynski, maar het Hooggerechtshof annuleerde die beslissing vorige maand.