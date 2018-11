Vrouw zes dagen na auto-ongeval gered in woestijn Arizona

Een vrouw van 53 jaar is levend teruggevonden nadat ze zes dagen voordien met haar wagen van de weg was geraakt en zwaargewond werd. Het ongeval gebeurde in de woestijn van Arizona, in het zuidwesten van de Verenigde Staten, zo maakte de lokale politie woensdag bekend.

De wagen van de vrouw raakte op 12 oktober, een regenachtige dag, van de weg in de buurt van het stadje Wickenburg. Het voertuig viel daarbij zo’n vijftien meter lager, tegen een boom. Maar omdat niemand getuige was van het ongeval, bleef hulp voor het slachtoffer achterwege.

Pas na zes dagen merkten wegenwerkers op dat de reling beschadigd was, toen ze samen met boer Dave Moralez (30) een ontsnapte koe van de weg probeerde te krijgen. Ze zagen bandensporen en zagen uiteindelijk de verhakkelde wagen in een boom liggen, maar het voertuig was leeg en niemand antwoordde op hun geroep. Er waren wel voetsporen te zien. Samen met de politie vonden ze de bestuurster zo’n 500 meter verder, in een droge rivierbedding, versuft.

Na de crash was de vrouw de eerste dagen in haar wagen gebleven, maar had daarna toch geprobeerd om hulp te gaan zoeken. Door haar verwondingen – een hoofdwonde, gebroken ribben en een ontwrichte schouder – was ze echter niet ver geraakt. Ze overleefde op wat gras en water.

Toen de rancher en wegenwerker haar vonden, was ze ernstig uitgedroogd, maar ze werd net op tijd gered. “Ik weet niet of ze nog een nacht overleefd zou hebben”, aldus Moralez. De vrouw werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.