“Binnen drie weken is er een akkoord over de Brexit”

De Britse Brexit-minister Dominic Raab denkt dat er een akkoord over de Brexit kan bereikt worden voor 21 november. Dat schrijft hij in een brief aan het Britse parlement.

In de brief, geadresseerd aan de Brexit-commissie van het Britse parlement, schrijft Raab dat hij graag door de commissie gehoord zal worden zodra er een akkoord bereikt is. “Ik denk dat de datum van 21 november geschikt zal zijn”, zo staat er te lezen.

“Het einde (van de onderhandelingen) is in zicht en we kunnen ons een weg banen door de resterende obstakels”, vervolgt hij.

Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May wil zich echter niet laten vastpinnen op een datum. “We hopen zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen”, wilde die woordvoerder enkel kwijt.

Ierse grens

Raab reisde medio oktober nog in allerijl af naar Brussel, wat de speculaties voedde dat er een akkoord was bereikt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op 29 maart 2019 is het zover, maar nog steeds is er geen akkoord tussen Londen en Brussel over de manier waarop dat zou moeten gebeuren.

De grens tussen Ierland en Noord-Ierland, waarvan premier May niet wil dat het na de Brexit een ‘harde grens’ wordt, blijft het meest heikele discussiepunt. Een ontwerpakkoord dat May in juli voorstelde, het zogenoemde Chequers-plan, werd eerder al afgewezen door de andere lidstaten van de EU.

Akkoord over banken

Ondertussen zou er wel een deelakkoord bereikt over toegang voor de Britse financiële sector tot de Europese eenheidsmarkt na de Brexit. Zo meldt de krant The Times op basis van anonieme regeringsbronnen.

Er zou een akkoord zijn over “alle aspecten van een toekomstig partnerschap” rond diensten, inclusief over de uitwisseling van gegevens. Dankzij het akkoord zouden financiële instellingen uit het Verenigd Koninkrijk nog actief kunnen blijven op de EU-markt.