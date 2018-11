Oceanen zijn al veel harder opgewarmd dan gedacht en dat is een gigantisch probleem

Onze oceanen hebben tot 60 procent meer warmte opgeslagen dan gedacht. Dat zeggen onderzoekers uit een nieuwe studie, gepubliceerd in het gerenommeerde ‘Nature’. De bevindingen betekenen een ware ramp voor vele onderwaterhabitats en hun inwoners. Doordat onze oceanen warmer blijken dan gedacht, zal hun ‘verkoelende’ rol kleiner zijn. Wetenschappers vrezen dat de aarde sneller gaat opwarmen.

Volgens de studie zouden alle oceanen tot 60 procent meer hitte geabsorbeerd hebben dan aanvankelijk gedacht werd. Dat betekent dat de daling van de uitstoot van broeikasgassen groter zal moeten zijn.

Volgens een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hebben de oceanen op aarde zo’n 90 procent van alle hitte die gelinkt is aan broeikasgassen geabsorbeerd. Uit een nieuwe studie blijkt dat de oceanen veel meer hitte hebben opgeslagen dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat is een gigantisch probleem omdat alle klimaat-prognoses en -doelstellingen geformuleerd zijn met het verkoelende effect van onze oceanen in het achterhoofd. Deze bevinding toont aan dat de aarde sneller en harder opwarmt dan aanvankelijk gedacht werd. Het broeikaseffect van CO2 is dus groter dan vermoed werd.

De onderzoekers waarschuwen nu dat de doelstellingen die in Parijs geformuleerd werden een minder haalbaar zijn dan gedacht. “Dit is een grote bekommernis”, zegt Dr. Laure Resplandy van de Princeton University in New Jersey aan BBC. Volgens het IPCC moeten we de opwarming van de aarde proberen te beperken tot 1,5°, maar volgens Resplandy zal dat bijzonder moeilijk zijn. “Er staan ons enorme uitdagingen te wachten als dat (de opwarming van de aarde nvdr.) willen beperken tot 1,5°, volgens onze studie zou dat nog moeilijker zijn omdat de marge veel kleiner is gebleken.”

Die enorme hittevolumes hebben overigens ook een enorme impact op de oceanen en alle dieren die er leven. “Een warmere oceaan houdt minder zuurstof vast, dat gaat gevolgen hebben voor vele ecosystemen”, aldus nog Dr. Resplandy. “Een warme oceaan zorgt er ook voor dat de zeespiegel meer gaat stijgen door de thermische expansie.”

Voorheen werden de temperaturen van de oceaan gemeten door 4000 dobberen sondes. Dr. Resplandy en haar team gebruikten echter een nieuwe techniek. Ze hebben de hoeveelheid zuurstof en CO2 in de lucht gemeten. “Als de oceaan opwarmt, daalt de capaciteit om gassen op te slaan. We hebben dus gemeten hoeveel zuurstof en CO2 de oceanen hebben afgegeven en hebben dat dan omgerekend naar temperatuurverschillen.”

Andere klimaatwetenschappers reageren bezorgd op de nieuwe studie en zien . “De auteurs hebben een goede staat van dienst en solide reputatie”, stelt professor Sybren Drijfhout van Britse National Oceanography Centre in Southampton. “De naar boven gestelde schattig is zorgwekkend omdat het nu een pak minder plausibel lijkt dat we deze eeuw de opwarming van de aarde gaan kunnen beperken tot 1.5°.”

“De conclusie dat de aarde gevoeliger is aan broeikasgassen en dus ook minder tolerant jegens CO2-uitstoot, moet verder onderzocht worden”, aldus nog professor Drijfhout.