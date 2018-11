Voor het eerst een (geladen) Argentijns onderonsje in finale Copa Libertadores

Boca Juniors heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Latijns-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Champions League. Het Argentijnse team uit Buenos Aires speelde donderdag in de return van de finale 2-2 gelijk tegen het Braziliaanse Palmeiras, nadat het de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen had. In de finale treft het met River Plate de grote rivaal uit eigen stad.

Abila (18.) opende in São Paulo vroeg in de partij de score voor de Boca Juniors. Maar toen de thuisploeg, via Luan (53.) en een penalty van Gomez (60.) op voorsprong kwam, werd het toch nog spannend voor de Argentijnen. Benedetto (70.) nam twintig minuten voor tijd echter alle twijfel weg met de 2-2.

Stadgenoot River Plate plaatste zich woensdag voor de eindstrijd. Het schakelde de Braziliaanse titelverdediger Grêmio uit. Grêmio had de heenmatch in Argentinië met 0-1 gewonnen, maar verloor de return in eigen huis met 1-2 en strandt dus op basis van de buitenshuis gemaakte doelpunten.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Copa Libertadores staan twee Argentijnse teams in de finale. De strijd om goud wordt in een heen- en terugwedstrijd uitgevochten. Het eerste luik staat 7 november in La Bombonera, de thuishaven van Boca Juniors, op de planning. De return volgt op 28 november bij River Plate.