Veel kritiek, maar straffe beelden van achter de schermen tonen waarom videoref wèl werkt

De videoref mag dan nog wel vaak voorwerp van kritiek zijn, beelden van achter de schermen in de Nederlandse Eredivisie tonen waarom het systeem wel degelijk werkt.

De Nederlandse voetbalbond KNVB maakt er een wekelijkse gewoonte van beelden van in de controlekamer van de videoref op zijn website te zetten. Deze keer waren er beelden van de rode kaart die na amper vijf minuten al getrokken werd in de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Feyenoorder Jerry St. Juste ging daarbij met geheven been en de studs vooruit door op zijn tegenstander. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf in eerste instantie geel, maar na ingrijpen van videoref Danny Makkelie werd die omgezet in een rode kaart.

Vooral de kalmte en de autoriteit waarmee videoref Makkelie te midden van alle hectiek optreedt is daarbij indrukwekkend. “Björn, Danny hier. Ik zit op een rode kaart. Ik wil dat je komt kijken”, aldus de VAR. Waarop je scheidsrechter Kuipers meteen naar de lijn ziet lopen… en de man in het zwart het scherm voor de videoref niet meteen kan vinden. “Waar is dat ding?”

Feyenoord moest de rest van de wedstrijd met tien spelen door het ingrijpen van de videoref. Daar profiteerde Ajax van: door goals van Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Dusan Tadic werd het 3-0 voor de Amsterdammers.

Een andere situatie die de Nederlandse voetbalbond laat zien is een geldig doelpunt van Fortuna Sittard-speler André Vidigal. Daarbij lijkt er voorafgaand een elleboogstoot te zijn, én was er een handsbal van een verdediger. Scheidsrechter Dennis Higler heeft echter laten doorspelen, en krijgt van de videoref algauw de bevestiging dat dat de juiste keuze was.