Groen start petitie tegen bomenkap langs wegen: “Al 500 hectare verdwenen”

Het AWV liet in het voorjaar deze bomen kappen langs de Leuvense ring in Heverlee. De buurtbewoners waren ‘not amused’. Foto: jph

De jaarlijkse bomenkap langs (snel)wegen door het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor ophef. Groen is een petitie gestart om de kap tegen te gaan.

Wie veel kilometers met de auto aflegt, zal merken dat sommige delen van de groene wegberm drastisch onder handen worden genomen. Van 1 november tot midden maart laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de gewest- en snelwegen beheert, opnieuw hakhoutwerken uitvoeren. Dat moet volgens het AWV de verkeersveiligheid én de biodiversiteit ten goede komen.

Maar bij Groen zijn ze niet te spreken over die methode van groenbeheer. "Het AWV moet werk maken van een doordacht en evenwichtig groenbeheer. Stop de onbezonnen vernietiging. De afgelopen drie jaar is er bijna vijfhonderd hectare bomen verdwenen langs onze Vlaamse wegen. Dat is 45 keer het Essersbos." De partij is dan ook een petitie begonnen om de kap tegen te gaan.

"Elk jaar is er een klein beetje heisa bij het begin van de kapperiode of als we volop bezig zijn", reageerde AWV-woordvoerster Veva Daniels op Radio 1. "Maar wij beheren 9.000 hectare wegbermen en jaarlijks wordt slechts één procent daarvan gehakt. Dat is niet zo heel veel. Maar omdat het ineens om kaalslag gaat (de bomen worden tot 10 centimeter boven de grond afgezaagd, red.), valt het natuurlijk erg op."

"Ook voor biodiversiteit"

Het AWV benadrukt dat het niet zomaar bomen omhakt. "We hebben een bermbeheerplan waarvoor we samenwerken met het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo werken we in zones van maximaal 200 meter en laten we die zone daarna tien jaar lang ongemoeid."

"We snoeien om de verkeersveiligheid te garanderen", benadrukt Daniels. "Grote bomen hebben dood hout in hun kruin dat op de weg kan vallen. Bijsnoeien volstaat dan niet, want bij storm kunnen bomen op de weg vallen."

Houtkap is volgens Daniels en het AWV ook belangrijk voor de biodiversiteit. "Onze bermen zijn waardevolle natuur. Maar niet alleen bomen zijn waardevolle natuur. Ook struiken en kleinere planten hebben een waardevolle functie en moeten kansen krijgen."

Andere tegenargumenten tegen het kappen van de bomen in de berm – oudere bomen filteren meer CO 2 uit de lucht dan jonge en bomen houden het geluid tegen – houden geen steek volgens het AWV.

Wilt u weten of er langs uw traject of in uw buurt wordt gesnoeid? Bekijk de kaart hieronder.