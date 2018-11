Minderjarigen kunnen probleemloos alcohol kopen via bol.com

Jongeren kunnen zonder veel problemen online alcohol kopen. Dat blijkt uit een steekproef van een Nederlandse vlogger. De bezorgers van de alcoholische pakketjes moeten de leeftijd van de ontvanger controleren, maar doen dat vaak niet. Bol.com, waar de jongeman de drank kocht, reageert geschokt. Bol.com levert ook in ons land alcohol.

De Nederlandse vlogger Sven Van Der Meulen liet zes pakjes met alcohol thuis leveren. Hij bestelde verschillende soorten drank, van speciaalbieren tot sterke drank. De pakjes werden ieder keer door andere bezorgers geleverd. Gezien de vlogger 22 is, mag hij alcohol (ook sterke drank) kopen, maar de firma die instaat voor de levering hanteert een richtlijn dat personen tot 25 jaar gecontroleerd moeten worden op hun leeftijd. Slechts twee van de vijf bezorgers deden dat. Een zesde pakje liet de vlogger door een 15-jarig familielid in ontvangst nemen. De bezorger stelde geen vragen en liet het pakje gewoon achter.

Bol.com is pas recent gestart met de online verkoop van alcohol. In een reactie aan AD zegt de online gigant geschrokken te zijn door de resultaten. De firma deed navraag bij de leveranciers, in deze gevallen werd de drank aangeleverd door Albert Heijn en Gall&Gall. Laatstgenoemde bieden overigens al langer alcohol aan via het web.

”Als wij er geen vertrouwen in hebben dat een verbetering kan plaatsvinden, dan kunnen we besluiten de samenwerking te stoppen. In dit geval wordt er direct actie ondernomen en vertrouwen wij erop dat het incidenten betreft”, aldus Bol aan het AD. Albert Heijn en Gall&Gall hebben op hun beurt dan weer contact opgenomen met hun bezorger Dynalogic. Zij onderzoeken de zaak, “elk incident is er één te veel”, klinkt het daar.

Intussen gaan er in Nederland stemmen op om de verkoop van alcohol via internet te verbieden.