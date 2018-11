Inbrekers kiezen verkeerde huis uit: alleenstaande moeder blijkt kickbokster

Drie overvallers, die in een huis in Den Haag hun slag wilden slaan, zijn moeten vluchten voor de vrouw des huizes. De alleenstaande moeder bleek een kickbokster te zijn. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Drie volwassen mannen stonden vrijdagavond voor de deur van de Nederlandse Beppie. Zij dachten daar hun slag te kunnen slaan, maar niets was minder waar. De tengere bewoonster bood zo veel verzet dat er maar een ding opzat: hard wegrennen.

“Opeens werd er ’s avonds laat aangebeld”, herinnert Beppie zich. “Ik kon door het raam niet zien wie er voor de deur stond. Ik dacht dat het de buurman wel zou zijn, dus deed ik open.”

Dat had ze beter niet gedaan, besefte ze meteen. Want voor haar stond een grote man met zijn hoofd naar beneden gebogen. Hij zei alleen: ik wil naar binnen. En in een flits kwamen nog twee andere mannen naast hem staan. Met bivakmutsen op en een mes in de hand.

De alleenstaande moeder van twee kinderen hield zich intuïtief met haar handen vast aan de deurpost. “Ik werd half naar buiten getrokken en besefte dat ik een klap moest incasseren”, vertelt ze. “Maar door mijn sport wist ik dat daarna een moment voor mij zou komen. En ik dacht: ik moet iets raken, kort en krachtig.”

Dat moment kwam er inderdaad. En hard ook. Beppie deelde een paar snoeiharde trappen uit, vol in het kruis en in de milt. “Een van hen kreeg geen lucht meer en ze renden daarna hard weg”, zegt ze.

De vrouw uit Den Haag deed snel de deur dicht en belde haar moeder en haar zus op. Zij namen op hun beurt contact op met de politie, die intussen een sporenonderzoek heeft gedaan.