33 jaar na overval op Aalsterse Delhaize komt er een nieuwe witte mars: “Voor alle slachtoffers”

Aalst - In Aalst zal er op 9 november een witte mars door de stad trekken, 33 jaar na de aanslag op de Aalsterse Delhaize, waarbij acht doden vielen. “We willen dat er iets verandert bij de slachtofferhulp in ons land, niet alleen voor slachtoffers van de Bende van Nijvel, maar ook voor die van Dutroux, van Zaventem en Maalbeek. Voor alle slachtoffers”, zegt David Van de Steen, die zijn ouders en zus verloor bij de overval op de Delhaize.

Het initiatief voor de mars kwam er na de première van “Niet Schieten” van Stijn Coninx, dat het levensverhaal van Van de Steen en zijn grootvader verfilmde. Het wordt een stille optocht “voor de slachtoffers van terreur en zware misdaden, tegen de falende justitie en doofpotoperaties, tegen het gebrek aan slachtofferhulp”, stelt organisator Michel Markey.

“In het onderzoek naar de Bende heb ik nog weinig hoop”, zegt Van de Steen. “Het enige wat we nog kunnen veranderen is slachtofferhulp. Er is bijna niets voor de slachtoffers van de Bende, van Dutroux, van de aanslagen op Zaventem en Maalbeek. Als er weer iets gebeurt, zal dat voor de nieuwe slachtoffers hetzelfde zijn. Er moet een beetje meer menselijkheid in het systeem komen. Het is nu een een doolhof van ‘papierderij’, en het moet transparanter worden.”

Onder meer Jean Lambrechts, wiens dochter Eefje vermoord werd door Marc Dutroux, en een slachtoffersvereniging van de terreuraanslagen op 22 maart 2016, zullen deelnemen aan de mars. De witte mars start om 20 uur op de Grote Markt van Aalst en zal halt houden aan de Delhaize aan de Parklaan.

