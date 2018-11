Wagen botst op stilstaande bus in Vleteren: jonge vrouw overleden

Vleteren - Bij een zwaar verkeersongeval is in donderdagochtend een jonge vrouw (20) uit Poperinge om het leven gekomen. Dat meldt De Krant Van West-Vlaanderen.

Een 20-jarige vrouw uit Poperinge kwam in de nacht van woensdag op donderdag om 2 uur om het leven bij een ongeval langs de Veurnestraat in Vleteren. De vrouw zat in een wagen die met hoge snelheid vanuit de richting van Ieper naar Veurne reed. Ter hoogte van ontmoetingscentrum ‘De Sceure’ knalde de wagen tegen een gestationeerde bus. De auto belandde uiteindelijk meters verder in de struiken terecht. De vrouw stierf ter plaatse. De tweede inzittende, een jongeman, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is zwaargewond.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse. Die bevestigde dat het ongeval te wijten was aan overdreven snelheid en een stuurfout.