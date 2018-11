Zwerfpoesje hinkt dagen rond met poot in klem: dierenarts ziet geen andere optie

Brecht / Sint-Lenaarts - In de Bloemenstraat in Sint-Lenaarts doolde de voorbije week een jonge kattin rond met haar voorpoot in een klem. Poezen-opvang De Zwarte Kat kon het dier vangen en gaat klacht indienen. De poot werd afgezet.

Mathy Osh van poezenopvang De Zwarte Kat uit Schilde kreeg zaterdag telefoon vanuit de Bloemenstraat in Sint-Lenaarts over een jong ros zwerfpoesje van een vijftal maanden oud. Het dier sleepte aan de voorpoot een klem mee en hinkte zo al enkele dagen rond.

“Er werd een vangbak geplaatst, en zondag zat het poesje erin”, vertelt Mathy Osh van De Zwarte Kat uit Schilde. “De rottende voorpoot zag al helemaal zwart en er kropen al maden uit. De stank was ondraaglijk. De poes was ook graatmager. Mijn dierenarts zag geen andere mogelijkheid dan de voorpoot te amputeren tot onder het schouderblad. Voor poezen is zo’n handicap niet onoverkomelijk.”

Dinsdagavond mocht de poes, door Mathy ‘Pipelientje’ gedoopt, de dierenkliniek verlaten. Ze gaat klacht indienen bij de politie, omdat niet-selectieve veerklemmen verboden zijn. Vorige maand stierf nog een kat door een vossenklem in Schoten. Hier gaat het wellicht om een mollenklem. “De poes komt ter adoptie als ze hersteld is. Ze is heel lief. Wie weet had ze toch al een thuis. Mocht iemand ze herkennen of een bijdrage willen doen voor de operatie, geef dan zeker een seintje”, zegt Mathy, via 0472.71.07.71.