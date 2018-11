Farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk schrapt wereldwijd 1.300 banen

Het Deense farmabedrijf Novo Nordisk, wereldwijd de grootste producent van insuline, gaat dit jaar 1.300 jobs schrappen. De banen verdwijnen als gevolg van een herstructurering van de activiteiten in het segment onderzoek en ontwikkeling, zo deelt de onderneming mee.

“De loonmassa moet voor het einde van 2018 verminderd zijn met ongeveer 1.300 werknemers. De meeste van deze reducties werden op 1 november al uitgevoerd”, zegt de farmagroep in een persbericht.

De herstructurering van de R&D-afdeling moet het bedrijf in staat stellen om “hogere investeringen in biologische en technologische innovatie” door te voeren, zo wordt nog meegedeeld. Op welke locaties er precies geknipt wordt, is niet meegedeeld.

Wereldwijd stelt Novo Nordisk zowat 43.000 mensen tewerk. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Anderlecht, waar volgens de website van Novo Nordisk België een vijftigtal mensen werken.